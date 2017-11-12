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بالفيديو.. الكونغو يتعادل أمام أوغندا 1/1 بتصفيات كأس العالم
12
نوفمبر
2017
18:45 PM
بعثة منتخب الكونغو للكرة الطائرة تصل القاهرة للمشاركة ببطولة أفريقياتعادل منتخب الكونجو أمام منتخب أوغندا إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018وافتتح التسجيل بالهدف الأول لصالح منتخب الكونغو اللاعب مارفين باودري بالدقيقة 10، بينما تعادل لصالح منتخب أوغندا اللاعب ميلتون كاريسا بالدقيقة 11 من عمر المباراة.
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