اخبار مصر
-
رياضة
- الحضري يرد على استبعاده عن مواجهة غانا بتدريب منفرد
- تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل موقعة اليوم
- «بي إن سبورت» تنقل لقاء منتخب مصر وغانا على القناة المفتوحة
- محمد شتلة يكشف قائمته في انتخابات «الشمس»
- ترقب في «الصيد» لمناظرة «السعيد» و«غراب» على رئاسة النادي
- مؤمن زكريا يؤجل ملف الاحتراف بسبب المونديال
- الداخلية يحفز لاعبيه بمكافآت كأس مصر قبل مواجهة الأسيوطي
- الزمالك يهنئ سيدات «تنس الطاولة» على الفوز بالبطولة العربية
- بالأسماء.. قائمة عصام صيام في انتخابات نادي الشمس
- 4 لاعبين يمنحهم كوبر الفرصة الأخيرة أمام غانا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ست الحسن - محمد عيسى: الإهتمام بالنفس شيء مهم .. لو مهتمتش بنفسك ستربي أولادك على عدم إهتمامك
12
نوفمبر
2017
16:01 PM
ست الحسن - محمد عيسى: الإهتمام بالنفس شيء مهم. لو مهتمتش بنفسك ستربي أولادك على عدم إهتمامك
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
انتظروا النجمة هند صبري في حوار خاص مع الإعلامي عمرو أديب في كل يوم غدا الساعة 9.30 مساء على #ON_E
ست الحسن - محمد عيسى: الإهتمام بالنفس شيء مهم .. لو مهتمتش بنفسك ستربي أولادك على عدم إهتمامك
بالفيديو.. ساديو ماني ينافس محمد صلاح على لقب أفضل لاعب
بالفيديو.. أوباميانج ينافس ليكون أول جابوني فائز بجائزة أفضل لاعب
بالفيديو.. نابي كيتا ينافس صلاح و3 آخرين على أفضل لاعب أفريقي
ست الحسن - حوار خاص مع مصممة الأزياء "أميرة الجوهري"
ست الحسن - أفضل تصرف تعمله للتحكم في عصبيتك .. أ. محمد عيسى
ست الحسن - أسهل الطرق لعمل مديتيشن في أي وقت ؟ .. أ. محمد عيسى
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع