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بالفيديو.. الفتاة الإيزيدية تروي تفاصيل اغتصابها وشقيقتها على يد داعشي
12
نوفمبر
2017
03:46 AM
بالفيديو. الفتاة الإيزيدية: «شاهدت الدواعش يغتصبون الأطفال»قالت لمياء بشار الفتاة الإيزيدية، التي اغتصبها الدواعش، إن عناصر التنظيم جمعوا نساء وفتيات القرية داخل مدرسة، وجمعوا منهن المجوهرات والهواتف المحمولة، واستولوا عليها.وأضافت خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «عناصر التنظيم فرقوا الفتيات عن النساء المتزوجات، وشهدتهم يقتلون ما يقرب من 80 امرأة مسنة، لأنهن لا يصلحن أن يكونوا سبايا، ونقلونا إلى الموصل، وهناك وجدت عددا كبيرا من الفتيات».وتابعت «تم بيعي لعناصر التنظيم في سوريا، وهناك احتجزت داخل قاعة كبيرة تبين بعد ذلك أنها سوق لبيع النساء، واشتراني أمير جماعة تابعة للتنظيم وكان سعودي الجنسية، وأخذني أنا وعمري 15 عاما وشقيقتي الكبرى وعمرها 22 عاما واغتصبنا وعذبنا كثيرا لمدة يومين، ثم رجعنا للقاعة، وتم بيعي 5 مرات منهم 3 بالعراق واثنتين في سوريا».
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