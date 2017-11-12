البغدادي يقود مقاتلي داعش في دير الزور قالت لمياء بشار الفتاة الإيزيدية: «عشت مع تنظيم داعش عاما و8 أشهر، ولم أرى دقيقة حلوة ابان تلك الفترة، وكل ما رأيته من التنظيم كان اغتصاب وبيع النساء وتعذيب»

واضافت لمياء خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»: «شاهدت بعيني فتيات أعمارهن 8 سنوات يتم اغتصابهن على أيدي عناصر التنظيم الإرهابي، ولم يخطر ببالي أني سأشاهد ذلك يوما من الأيام».وتابعت: «حاولت الهروب من عناصر داعش وعندما ألقوا القبض عليا، حولوني إلى محكمتهم، والقاضي أصدر قرارا بقطع إحدى قدمي، وشاهدت بعيني طفلة تتناول السم لأن والدتها رفضت أن تصبح إحدى سبايا التنظيم، الذي لا ترحم عناصره أطفالا أو كبار سن ورأيتهم يقيمون سوقا لبيع النساء سبايا».