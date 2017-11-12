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نيبوشا: المصريون يستاهلو كأس العالم ونفتقد جمهور الزمالك في الملعب
12
نوفمبر
2017
01:46 AM
بالفيديو. نيبوشا: «مرتضى منصور لا يتدخل في قراراتي»قال المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك: «إن الكرة رياضة تعطي كل واحد حقه، وأن الزمالك ليس بحاجة للاعبين جدد، لأن به 34 لاعبا».وأضاف نيبوشا خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «الكرة رياضة جماعية ونسعى لحل كافة المشكلات السلبية لدى اللاعبين، والكل يعمل على تحسين أداء اللاعبين، ولم أطلب ضم لاعبين جدد للفريق ولاعبو الزمالك لم يحصلوا على فرصهم كاملة، ونحاول التركيز مع اللاعبين الحاليين».وأوضح المدير الفني للزمالك، «أن لدينا مساحة لتحسين أداء اللاعبيين، ومبروك لمصر التأهل لكأس العالم فهي تستحق ذلك والمنتخب يكون خلفه جمهور عظيم خلال مبارياته في كأس العالم، ومتأكد أن كوبر لديه خبرة كبيرة جدا ويجب دعمه».ووجه نيبوشا رسالة لجمهور نادي الزمالك، قائلا: «نفتقد وجودكم في الإستاد، ووجودهم يجعلنا أقوياء وهم الحافز وهنعمل كل اللي هنقدر عليه علشان نفرحهم».
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