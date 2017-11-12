قال المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك: «أشعر بطاقة إيجابية بعد زيارتي للأهرامات»

وأوضح أنه من المبكر الحديث عن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة، ولكن يستعد لها.وأضاف نيبوشا خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «تابعت مباراة الأهلي مع الوداد وكان الأفضل رغم خسارته في النهائي الأفريقي، وأتابع كافة الفرق الرياضية التي أواجهها بشكل جيد».وأوضح: «ليس لدي إحصائيات محددة عن استخدام لاعبي الزمالك الكرة الطويلة، ولو كانت هي الطريقة التي تحقق لنا الفوز معندناش مشكلة أن نلعب بها».