قال المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك، إن شيكابالا لاعب كبير لكن من الصعب الاستعانة به في الفترة المقبلة، مؤكدا أن عمل المدرب إعداد اللاعب للموسم المقبل وليس الحالي وأن أحمد مدبولي لديه مستقبل مهم جدا، ونعطيه فرصة ليتحسن

وأضاف نيبوشا خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «التغييرات الكبيرة في التشكيل لن تصنع للفريق روح واحدة»، موضحا أن حازم إمام لاعب كبير ويقود الفريق باحترافية، وعلى اللاعبين التمسك بالفرصة التي تتاح لهم.وأوضح المدير الفني للزمالك: «عندما أتيت للنادي كان هناك 10 لاعبين مصابون، والأهلي العكس، ومؤخرا أصيب جنش وحزنت بشدة لذلك، لأنه شخصية مهمة بالفريق، وخلال شهر سيعود ما يقرب من 20 لاعبا من بينهم أيمن حفني»، متابعا «اللاعب المصري لديه موهبة كبيرة جدا ولكن موهبة دون عمل لن تحقق شيئا».واستكمل: «الأهم أن الشعب المصري يتابع كرة القدم والأندية فالكرة ليست لعبة فقط ولكنها تحولت لبزنس وتحتاج تسويقا كرويا مثلما حدث مع محمد صلاح، الذي أصبح علامة مميزة في تاريخ مصر، وعندما يذكر اسم مصر في الخارج يذكر اسم محمد صلاح وليس أبو الهول».