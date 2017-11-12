بالفيديو

. نيبوشا: «مرتضى منصور لا يتدخل في قراراتي»قال نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك، «إن الفريق يستطيع اللعب بالضغط العالي على الخصم، وباسم مرسي لاعب جيد جدا وأحترم جميع لاعبي الزمالك».وأضاف نيبوشا خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «لا يجب الاعتماد على المهاجم فقط في إحراز الأهداف، وعلى الجميع أن يكون قادرا على ذلك وباسم مرسي يعمل تحت ضغط اللعب مع المنتخب في كأس العالم».وتابع: «عندي 34 لاعبا ولا يوجد مكان لهم جميعا في الملعب ووظيفتي اختيار أفضل 11 لاعبا، لإحداث توازن بين لاعبي الفريق، ولا أفرق بين لاعب وآخر، ويمكننا استخدام أكثر من خطة لكن يبقى الهدف هو الفوز».وأكد المدير الفني للزمالك «التركيز مع 34 لاعبا في وقت واحد أمر صعب، ولكن نسعى لخلق التوازن بين اللاعبين»، موضحا «مرتضى منصور يقف خلفي ولا يتدخل في عملي وكافة القرارات تصدر مني، ومساندتي مرتضى منصور أمر جيد ويسعدني، وأخذت ثقة رئيس نادي الزمالك، والخسارة من سموحة لم تؤثر في ثقتي باللاعبين وفي خطة اللعب».