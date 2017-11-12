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نيبوشا: «واثق من نفسي وأستطيع تحقيق البطولات مع الزمالك»
12
نوفمبر
2017
00:46 AM
الزمالك بعد تأهل المغرب وتونس لكأس العالم: «نلتقي في روسيا»قال المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك: «أحب أن العمل يساعدني في تحقيق أحلامي في مجال التدريب، والزمالك ناد له تاريخ ويحارب على كل البطولات ولدى شعور أني جاهز معه لخوض تلك الحروب»وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر، في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «واثق من نفسي وأستطيع تحقيق البطولات مع الزمالك، وأحاول تقديم كل يوم حاجة جديدة للفريق ونسير في الطريق الصحيح حتى الآن».وتابع المدير الفني للزمالك: «أعلم أن إدارة النادي غيرت الكثير من مدربي الفريق، ولم أعد بشيء، ولكن كل ما أستطيع أن أعد به هو العمل بما لدي وبالإمكانيات المتاحة».
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