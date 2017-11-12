شيخ الأزهر يقرر تخصيص منح دراسية لطلاب تايلاند المتفوقينقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الهدف من قرار حظر دخول الطلاب للفصول بالتليفون المحمول إصغاؤهم للدروس وعدم انشغالهم عن التحصيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |مساء dmc|، المذاع على قناة |dmc|، أن القرار راعى السماح للطلاب بالهاتف المحمول، خلال فترة الفسحة للاطمئنان على أسرهم، لافتًا إلى أنه ليس للطالب أهمية في استخدام التليفون أثناء الحصة.وأوضح: أنه في حالة عدم التزام الطلاب بالقرار، سيتم تنفيذ عدة إجراءات تربوية وعقابية معهم، لافتًا إلى أن العقاب يبدأ باستدعاء ولي الأمر، ثم الفصل المؤقت.