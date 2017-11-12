نيبوشا: أسعى لتحقيق إنجازات ضخمة مع الزمالكقال المونتينجري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك: «إن الزمالك مستقبل التدريب بالنسبة لي، وطريقتي هي التفكير في الشكل الإيجابي للوصول إلى الخطوة التالية، ولدينا كثير من العمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى أفضل النتائج»

وأضاف نيبوشا، خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على فضائية «المحور»: «مرتضى منصور بيحب كرة القدم ولا يتدخل قي قراراتي، والزمالك لديه 40 مليون مشجع، وكلهم عايزين يتدخلوا في تشكيل الفريق، ووظيفتى اتخاذ القرارات المناسبة».وتابع: «الكثير حذروني قبل مجيئي للزمالك، ومع ذلك لا يتدخل أحد في قرارات المدير الفني، وأنصت لكل أعضاء الجهاز الفني، ولكن يبقى القرار النهائي خاص بي، والنادي أشبه بالعائلة الكبرى، والكل يشعر بأنه فرد في هذه العائلة».