السبت

. معتزة مهابة تكشف سر انتقال الإرهاب إلى الصحراء الغربيةقال العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني، إن القوات المسلحة تركز على الضربات الاستباقية في الحدود الغربية، لافتًا إلى أن جهاز المخابرات وقوات حرس الحدود تقوم باستطلاع الصحراء الغربية، قبل ضربات القوات الجوية ضد العناصر الإرهابية المتسللة.وأضاف خلال برنامج |مساء dmc|، المذاع على قناة |dmc|، تقديم إيمان الحصري، أن القيمة المالية لسيارات الإرهابيين المتسللة عبر الحدود وعددها 1200 سيارة، تتخطى 12 مليون دولار، لافتًا إلى أن هناك عدة دول متحالفة تمد هؤلاء الإرهابيين بالأسلحة والذخائر؛ من أجل اختراق العمق المصري.