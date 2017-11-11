قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رفع تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابي يعطي انطباعات جيدة عن الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الدول لا تزال أمامها الكثير لتقدمه نحو نمو اقتصادي أفضل وتحسين التصنيف الائتماني

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |هنا العاصمة|، المذاع على قناة |سي بي سي|، أنه في ضوء المعطيات الحالية ليس هناك ضرورة لرفع الدعم عن الوقود الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تراقب عن كثب أسعار النفط العالمية.وأشار إلى أن هناك توقعات باستقرار أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة مدرجة سعر برميل البترول عند 55 دولارا في حين أنه ارتفع مؤخرًا إلى 65 دولارا، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بعجز معين في الموازنة.