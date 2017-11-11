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بالفيديو.. برلماني يكشف حقيقة وجود تغيير وزاري مرتقب
11
نوفمبر
2017
21:48 PM
ياسر عمر: مناقشات لجنة الاتصالات تحدد موقف قرار زيادة كروت الشحنأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا صحة لما تردد حول وجود تغيير وزاري مرتقب، لافتًا إلى أنه لا توجد نية في البرلمان لتغيير الحكومةوأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، إلى أن حكومة شريف إسماعيل تحملت ما لا يمكن لحكومة أخرى تحمله، بدءًا من قرار الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، والحفاظ على سعر العملة بشكل ثابت، لافتًا إلى أنه لم يطلع حتى الآن على تقرير الحكومة عن أعمالها في عام ونصف العام. وأوضح: أن الحكومة نجحت في خطة الإصلاح الاقتصادي، ووضعت نهاية للسوق السوداء فيما يتعلق بسعر الدولار، بجانب نجاحها في جذب العديد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيقوم بتشكيل لجنة يتم فيها تقييم الأرقام الموجودة داخل التقرير الذي قدمته الحكومة، وهل هي صحيحة أو مغلوطة؟وتابع: أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحسن في النمو الاقتصادي، بجانب خفض معدلات التضخم.
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