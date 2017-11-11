سياسي لبناني: السيسي يقوم بدور حيوي لاحتواء الأزمة مع السعوديةقالت غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إطلاق قناة فضائية يهدف لمواجهة الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تتعرض لها الدولة حاليا

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC» أن مصر لديها من إعلاميين قادرين على نقل الصورة الإيجابية عن مصر لمواجهة الصورة السلبية في الخارج.وأكدت «الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يعلن عن مشروع فلازم يتم العمل عليه فورا، والسيسي مبيعلنش عن فنكوش أبدا، ومصر قادرة على إطلاق القناة الفضائية لمواجهة أعدائها في الخارج».وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أنه يتم الإعداد لإطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي قريبًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وذلك على هامش لقاء الرئيس السيسي، مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.