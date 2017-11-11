السعودية تدين الإرهاب الإيراني بالبحرينقال جميل الزيابي، الكاتب الصحفي السعودي، إن إيران وحزب الله هما من اغتالوا رفيق الحريري في لبنان، موضحا أن إيران هي قبلة الشر في منطقة الشرق الأوسط، وعصاباتها المسلحة تنتشر في سوريا والعراق، والسعودية تواجه الإرهاب وتكافحه

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وجود سعد الحريري، في السعودية لحمايته من الاغتيال، وكان مخططا لاغتياله، وكان مصيره مصير والده طبقا للمعلومات الأمنية والمخابراتية التي كشفت مخططات إيران وحزب الله لاغتيال الحريري.ونفى صحة ما تردد عن تعيين الحريري مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن إيران تزرع الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.