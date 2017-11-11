«الخارجية» تنفي عقد قمة عربية طارئة بشأن أحداث لبنانقال محمد الأمين القيادي بتيار المستقبل اللبناني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور حيوي لاحتواء الأزمة الحالية بين لبنان والسعودية، مؤكدا أن السعودية لن تقوم بعمل يسيء إلى لبنان

وأضاف الأمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الشعب اللبناني ينظر إلى السعودية على أنها الشقيقة الكبرى له، موضحا أن اللبنانيين يكنون للسعودية كل خير، ولكن هناك حالة من الغموض في الأحداث الحالية، موضحا أن التحذير من السفر للبنان أمر حتمي لحماية المواطنين.وأوضح أن اللبنانيين يريدون عودة رئيس وزرائهم سعد الحريري مرة أخرى لدولته وعلى رأس الحكومة، مشيرا إلى أن أعداء لبنان يسعون للاستفادة من حالة التوتر بين بيروت والرياض، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة بين الشعب اللبناني وبين حزب الله، معروفة ومنها رفض اللبنانيين تدخل حزب الله في سوريا.