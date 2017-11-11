الإرهاب يغتال الإنسانية

. مرصد الأزهر: «عرائس الجهاد» سلاح «بوكو حرام» للقضاء على البشرية.. الجماعة تمارس جرائم وحشية في حق النساء.. وتخيرهن بين التفجير أو الاغتصابأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من المتوقع إعلان مصر خالية من الإرهاب قريبًا، لافتًا إلى أنه على الرغم من تعرض البلاد إلى مؤامرة دولية، مشتركة فيها أجهزة مخابرات عالمية، من حيث دعم وتمويل العناصر الإرهابية، والدفع بها في الصحراء الغربية، إلا أن هناك تعامل رادع وقوي من القوات المسلحة مع تلك المعركة.وتابع، خلال لقائه ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن الإرهاب في مصر إلى زوال وانحصار، داعيًا إلى عدم التهويل والتضخيم من العمليات الإرهابية، التي تحدث في منطقة صغيرة في البلاد، لا تتخطى مساحتها 2 كيلو متر مربع.ولفت: إلى أن العصابات الإرهابية مثل الفئران، تضرب ثم تختفي في الجحور، مشددًا إلى أن عقاب القوات المسلحة للإرهابيين رادع وسريع، ويقسم ظهر الإرهاب.