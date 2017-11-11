قال طوني بولس المحلل السياسي اللبناني، إن حزب الله هو النسخة العربية من الحرس الثوري الإيراني وعقيدته إيرانية

وأضاف في لقاء له مع فضائية «الإخبارية السعودية» أن حزب الله لا يمكن تصويره كحزب عربي أو حركة مقاومة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن حزب الله قام بتدريب بعض عناصر الحوثيين، ويسعى للاستيلاء على الدولة اللبنانية.وأوضح أن لبنان أصبح جزءا من ولاية الفقيه، مشيرا إلى أن المسئولين الإيرانيين لا يستحيون من قول ذلك، ونرفض تلك الهيمنة على لبنان، وإن حسن نصر الله أقحم لبنان في أزمات عديدة مع الدول العربية، لم يوافق عليها الشعب اللبناني نهائيا.