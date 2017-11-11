وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الدعوة على الهواء للداعية الإسلامي رمضان عبد المعز والشيخ الجندي؛ لحضور مسرحيتها التي تنوي تقديمها على أحد المسارح، خلال الفترة المقبلة

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» إن المسرحية تحمل «عنوان سيلفى مع الموت»، وأنها تتناول قصة سيدة تدخل لمكان ما، وتكتشف لحظة الدخول بفقدانها الذاكرة، وتطلب من الناس مساعدتها لإعادة ذاكرتها.وأضافت أن السيدة تكتشف أن الموت هو النور، وتقرر أنها ترسل رسالة إلى الموت تعتذر فيها له، وتقول له: «أنا من بني البشر، وأن هناك أشخاص يمارسون الموت في البشر، وتطالبه بعدم ترك هؤلاء يقومون بذلك».وأوضحت أن المسرحية من تأليفها، وهي تمثل البطلة في المسرحية.