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علي جمعة: لا ينبغي التحقير من شأن الراقصات
11
نوفمبر
2017
18:47 PM
علي جمعة: «الجمعة هو يوم القيامة»قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب على المسلم أن يكره الفعل |المعصية| ولا يكره الفاعل |العاصي|، مضيفًا: لا يجب أن يحقر أحدا من خلق الله مهما كان عمله. نحقر المعصية وليس فاعلها.وأوضح خلال برنامج |والله أعلم|، المذاع على فضائية |سي بي سي|، أنه على الرغم من اتفاق العلماء على أن عمل الراقصات غير مقبول، إلا أنه لا يجب التحقير منهن، معقبًا: |كان هناك من كبريات الراقصات من تخرج زكاتها لله 40 ألف جنيه ذهب في السنة.. لذا فممكن يكون بينها وبين الله حاجة إحنا منعرفهاش وأنا مالي أحكم عليها.. تملي أرى جميع خلق الله من حولي أحسن مني|، مضيفًا: «لا يبلغ أحدكم مبلغ الإيمان لعل ولي الله في هؤلاء الناس»، في إشارة للراقصة.وتابع: إن من يكفرون خلق الله جهلاء بحقيقة الدين التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن النبي قال في هؤلاء الناس الذين يكفرون ويفسقون غيرهم: |والذين قال فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد|.
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