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علي جمعة: «صعبان عليا العيال اللي في الجماعة الإرهابية»
11
نوفمبر
2017
18:47 PM
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤمن القوي هو الذي قرن الإيمان بالعمل الصالح، لافتًا إلى أن الإيمان يضعف في قلب الإنسان بأربع، النفس والشيطان والدنيا والهوى ويقوى بأضدادهاوأردف خلال برنامج |والله أعلم|، المذاع على فضائية|سي بي سي|: |صعبان عليا العيال اللي في الإرهابية وداعش من الضلال اللي هما ضلوه وعدم الفهم للدين الصحيح|، لافتًا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تركنا على المحجة البيضاء والجماعات الإرهابية استهانوا بالدين وتعجلوا الأمر قبل أوانه، مشددًا على أن من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه.وتابع: أن العناصر الإرهابية تعجلوا الموت وهو بيد الله وليس بأيديهم فوقعوا في الانتحار الذي يوجب العقاب يوم القيامة، لافتًا إلى أنهم تغافلوا قول الحق عز وجل |قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ|، معقبًا: |الإرهابيين عايزين الملك بالعافية فضربهم الله على قفاهم وأخزاهم الله ولم ينصرهم على الإطلاق لأنهم ليسوا على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله والذي هو شرط الشروط|.
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