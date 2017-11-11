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بالفيديو.. إحياء ذكرى رحيل كمال أتاتورك بحضور أردوغان
11
نوفمبر
2017
16:48 PM
بالفيديو. متشدد تركي يحاول هدم تمثال كمال أتاتورك في أنقرةعرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة لمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم إحياء ذكرى رحيل مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.وولد مصطفى كمال أتاتورك في 19 مايو 1881 - وتوفي 10 نوفمبر 1938، وهو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة في جيش اليونانيين في الحرب التركية اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته تركيا أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، فألغى الخلافة الإسلامية وأعلن علمانية الدولة.وأطلق عليهِ اسم الذئب الأغبر، واسم أتاتورك (أبو الأتراك) وذلك للبصمة الواضحة التي تركها عسكريًا في الحرب العالمية الأولى وما بعدها وسياسيًا بعد ذلك حتى الآن في بناء نظام جمهورية تركيا الحديثة.
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