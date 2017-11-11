طلب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من الإعلامية منة عرفة، قطع حديثه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، للترحيب بالمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ثم استأنف الحوار خلال ثوان

ويفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ملتقي التوظيف الثاني بمصر الجديدة لشباب القاهرة الراغب في العمل في القطاع المصرفي والذي أقيم اليوم برعاية مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.