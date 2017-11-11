تستضيف الفنانة أنوشكا، في حلقة الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً من برنامجها |صالون أنوشكا|، المُذاع عبر فضائية |DMC|، نقيب الموسيقيين هاني شاكر

|صالون أنوشكا| يُذاع كل أربعاء على فضائية |DMC|، ومن إخراج أكرم فاروق ويرأس تحريره مصطفى عمار، ويشرف على إنتاجه أحمد طه المدير الفني لشركة |كونتنت بلس|.