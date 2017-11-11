مميش: قناة السويس مفتوحة للجميع ونرفض تسييسهاأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن موقع القناة الإستراتيجي جعل أي تجارة يتم نقلها عالميًا لا بد أن تمر من قناة السويس، خاصة أن التجارة العالمية بين الشرق والغرب بدأت تتعافى

وأوضح «مميش»، خلال لقائه بفضائية «On Live»،، اليوم السبت، أن حجم إيرادات قناة السويس يزداد سنويًا، حيث زادت الإيرادات عن العام الماضى بشكل ملحوظ، نتيجة إنشاء قناة السويس الجديدة وقدرتها على استيعاب السفن العملاقة.