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.عصام كامل: منتدى الشباب يجعل القاهرة منارة لأفريقياأكد محمد فتحي، عضو غرفة السياحة، أن الشباب يمثل نصف سكان العالم، وفكرة عقد منتدى شباب العالم ذكية، لأن الشباب مستعد لبذل أقصى جهده. وأوضح «فتحى»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أنه من الضروري التفاعل مع الشباب من خلال أحدث الوسائل، خاصة أن الجيل الجديد لديه خبرة كبيرة بالتكنولوجيا، مضيفًا: «الشباب مش بيمسك كتاب دلوقتى.. لكن بيقعد على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعى.. ولا بد أن نستخدم نفس اللغة».