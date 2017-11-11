بالفيديو

. ترامب يصافح بوتين بحرارة في قمة «آبيك»عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة لتجمع قادة دول آبيك لالتقاط صورة جماعية.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم السبت، في أول اجتماع عمل لقادة دول |آبيك| في اليوم الثاني والأخير لقمتهم المنعقدة في مدينة دانانغ الفيتنامية.