اخبار مصر
-
رياضة
- 12 مرشحا في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة
- تفاصيل ثورة غضب السوري عبد الله الشامي في الأهلي
- تفاصيل اتصال نيبوشا بـ«جنش» للاطمئنان عليه
- 3 بطولات ودية تجهز منتخب الشباب لتصفيات أفريقيا
- الأهلي يستعيد حسام عاشور أمام الإنتاج الحربي بالدوري
- أيوب يرفع تقرير موقعة التليفونات إلى البدري
- محمد الجارحي يتحدث عن قائمة أحلام جبهة الخطيب
- الأهلي يغرد على قمة دوري الجمهورية 2001 بعد هزيمة الزمالك
- غدا.. «نيبوشا» يصحح أخطاء لاعبي الزمالك
- اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي يعلن تأسيسه في مؤتمر صحفي اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. بسنت الحسيني: السيسي أكثر من لطيف خلال الحوار معه
11
نوفمبر
2017
12:48 PM
قالت الإعلامية بسنت الحسيني، التي أجرت حوارًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى شباب العالم: إنها حرصت على أن تتركز الأسئلة على ما يشغل شباب السوشيال ميدياوأكدت خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الرئيس |أكثر من لطيف| عندما سألته على عدم إتاحة فرصة لبعض الشباب بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، رد قائلًا: «السنة اللى جاية هيكونوا موجودين».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. تجمع قادة دول آبيك لالتقاط صورة تذكارية
بالفيديو.. بسنت الحسيني: السيسي أكثر من لطيف خلال الحوار معه
بالفيديو.. بسنت الحسيني: السيسي كان يمشي وسطنا طوال فترة المنتدى
بالفيديو.. بسنت الحسيني: أعجبت بتلقائية السيسي خلال الحوار معه
بالفيديو | زي النهاردة.. الأهلي يقهر الصفاقسي بقنبلة «أبو تريكة»
بالفيديو.. ورشة لتعليم الكفيفات الطهي بـ«جمعية رسالة»
بالفيديو.. الأرصاد: طقس معتدل والقاهرة تسجل 26 درجة
هذا الصباح | أصداء دولية واسعة لحديث السيسي مع وسائل الإعلام الأجنبية
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع