قالت الإعلامية بسنت الحسيني، التي أجرت حوارًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش منتدى شباب العالم: إنها حرصت على أن تتركز الأسئلة على ما يشغل شباب السوشيال ميديا

وأكدت خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الرئيس |أكثر من لطيف| عندما سألته على عدم إتاحة فرصة لبعض الشباب بالمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، رد قائلًا: «السنة اللى جاية هيكونوا موجودين».