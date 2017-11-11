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بالفيديو.. الأرصاد: طقس معتدل والقاهرة تسجل 26 درجة
11
نوفمبر
2017
09:46 AM
«الأرصاد»: طقس الغد معتدل. والعظمى في القاهرة 24يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.وأشار خبراء هيئة الأرصاد، خلال فضائية «On live»، إلى قلة الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وسجلت درجات الحرارة بالقاهرة 26 درجة، والصغرى 17، والإسكندرية 25 -15، شرم الشيخ 28-21، وبورسعيد 23-20، وأسيوط 28-12.
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