ليفربول يحتفل بصعود نجميه «صلاح وماني» إلى كأس العالمسقط منتخب إيطاليا بالخسارة أمام منتخب السويد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فريندز آرينا ضمن مباريات جولة الذهاب من ملحق قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، واستطاع كلا منهما تهديد مرمى الآخر بأكثر من كرة.واستطاع أن يحرز جاكوب يوهانسون، لاعب منتخب السويد، هدف الفوز في شباك إيطاليا بالدقيقة 61 من عمر المباراة.