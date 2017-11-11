ضبط مدير مدرسة حاول اغتصاب طالبة في البساتينقال هشام عبد المحسن، والد إحدى ضحايا مدير مدرسة النزهة: إن ابنته روت له تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد مدير المدرسة

وأضاف خلال لقائه في برنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم»، أن مدير مدرسة النزهة كان يجبر التلاميذ على خلع ملابسهم بالإكراه، ويعتدي عليهم، موضحا أن ابنته أكدت ذلك في تحقيقات النيابة، وكانت خائفة جدا، ويتم تحذيرها باستمرار بعدم تقبيل أحد لا تعرفه، أو بالحديث مع زملائها من الطلاب.وكان قسم شرطة النزهة تلقى عدة بلاغات من أولياء أمور تلاميذ في مدرسة خاصة يتهمون فيها مديرها |أشرف| باغتصاب أطفالهم داخل المدرسة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضبطت المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.واستمعت النيابة لأقوال أهالي التلاميذ الذين أكدوا أنهم لاحظوا معاناة أطفالهم عند التبرز، فضلا عن بكائهم المستمر، وشكواهم من عدم قدرتهم على الجلوس، وبالكشف عليهم تبين وجود جروح في منطقة الشرج، وبالاستفسار من الأطفال قالوا إن مدير المدرسة |بيعمل معاهم حاجات وحشة|، فقاموا على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية.