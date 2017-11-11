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. وصلة رقص لـ|ليفني| بحفل لـ|الشواذ جنسيا| في دولة الاحتلالقال الدكتور عصام الروبى، أحد علماء الأزهر: إن الشواذ جنسيا ليسوا مثليين بل هم لوطيون نسبة إلى قوم لوط، موضحا أن مصطلح مثليين به رونق وتهذيب حضاري.وأضاف خلال لقائه ببرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، أن ما يقوم به هؤلاء هو انتكاسة للفطرة، وهلاك للمجتمع وتدمير للرجولة، مشيرا إلى أن العمود الفقري للأمم هو الأخلاق.وأشار إلى أن اللواط سوس ينخر في المجتمع إذا ترك هكذا، لذا يجب مواجهته واقتلاع جذورهم، وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد مع مثل هؤلاء.