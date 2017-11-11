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بالفيديو.. «أبلة فاهيتا» تسخر من صورة لإلهام شاهين: «عارفة أنها رشيقة»
11
نوفمبر
2017
03:46 AM
داعبت الشخصية الكرتونية أبلة فاهيتا، عادل مبارز مصور الفنانين، بسبب صورة للفنانة إلهام شاهين وهي طائرة في الجو مع ابنة شقيقتها، قائلة: «إزاي بقى عرفت تحارب الجاذبية وترفع إلهام 20 سم عن سطح الكرة الأرضية»ومن جانبه قال عادل مبارز خلال لقائه ببرنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على فضائية «cbc»: إن إلهام شاهين رشيقة جدا، فردت «فاهيتا»: «عارفين».
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