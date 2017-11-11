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فاهيتا لمصور الفنانين: أكبر معجزة عملتها أنك طلعت سماح أنور فيها أنوثة
11
نوفمبر
2017
02:46 AM
بالفيديو. «فاهيتا»: «لو تعرف مدمن احتويه والإدمان مرض مش جريمة»داعبت الشخصية الكرتونية الشهيرة بأبلة فاهيتا، عادل مبارز مصور الفنانين، قائلة: «أكبر معجزة في تاريخك يا عدولة أنك طلعت سماح أنور فيها أنوثة».ومن جانبه رد عادل مبارز خلال لقائه في برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على فضائية «cbc» قائلا: «سماح بتتصور ديما على أنها البنت الشقية اللي بتركب موتوسيكلات وحاجات، وأنا كنت شايفها أنسة جميلة، ودي عين المصور اللي لازم يشوف اللي الآخرين مبيشفوهوش، فأخدت معايا كوافير وماكيير وروحتلها وصورتها، وكانت الصور دي برده فاتحة خير عليها».
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