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بالفيديو.. «فاهيتا»: «لو تعرف مدمن احتويه والإدمان مرض مش جريمة»
11
نوفمبر
2017
02:46 AM
بالفيديو. «أوكا وأورتيجا» يسجلان بـ«أهرب يلا» بعد نجاحه مع أبلة فاهيتاعرضت الشخصية الكرتونية الشهيرة بـ«أبلة فاهيتا» تقريرا مصورا مع عدد من الشباب المتعافين من الإدمان، خلال برنامجها «لايف من الدوبلكس» المذاع على فضائية «cbc». وخلال التقرير سألتهم «أبلة فاهيتا» عن الأسباب التي دفعتهم للإدمان، والمدة الزمنية التي قضوها مدمنين، وأسباب إصراراهم على العلاج، وأكثر الأدوار الفنية والأغاني التي عبرت عنهم. وجاءت معظم إجاباتهم أنهم جربوا المخدرات من باب الفضول والتجربة، ولكنهم لم يستطيعوا التوقف بعد ذلك، إلا حين شعروا بأن حياتهم تنهار وكل من حولهم يبعد عنهم، وبمجرد توقفهم عن المخدرات شعروا بعودة حياتهم من جديد.وقالت «أبلة فاهيتا»: «اتعلمنا من التقرير إن الإدمان مرض مش جريمة، وأن المدمن مريض ولازم نقف مع صاحبه لحد ما يعالج لأننا لو نبذنا المدمن وسبناه لدماغه مش هيكون ليه اختيار تاني غير أنه يملاها بالمخدرات، عشان كده لو تعرف مدمن احتويه بدل ما المخدرات تقضي عليه».
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