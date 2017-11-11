قالت الإعلامية رشا نبيل: إن بابا الفاتيكان فرنسيس، أهدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شعار تذكاري يسمى «ملاك السلام»

وأضافت خلال برنامج «كلام تاني» المذاع على فضائية «دريم»، أن بابا الفاتيكان، وفق مصادرها، استضاف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في منزله لأول مرة، وأن الشعار يناسب جهود شيخ الأزهر من أجل نشر السلام، وشيخ الأزهر رمز للسلام الوسطى.