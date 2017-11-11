مرتضى عن ترشح أحمد سليمان لانتخابات الزمالك: «بقينا في زمن المسخ»حذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الكابتن مصطفى يونس من استمراره في الهجوم على نادي الزمالك، قائلا: «يا مصطفى بلاش قلة أدب»

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، «يا مصطفى أنت كنت في يوم من الأيام كابتن نادي الأهلي ومتخلنيش أغلط فيك، وتعالى النادي بالكاميرا وسجل مع الأعضاء في أي يوم أنا مش موجود فيه».وتابع: أن القائمة التي تنافسه في انتخابات رئاسة نادي الزمالك هي قائمة ممدوح عباس والرئيس السابق لنادي الزمالك.