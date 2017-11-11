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. نيللي: «السينما اتملت ألفاظ خارجة والدراما تخطت حدود الأدب»بكت الفنانة نيللي على الهواء بعد سماعها أغنية «أعز الناس»، التي غناها أحد أطفال بلا مأوى، تأثرا بكلمات الأغنية.جاء ذلك خلال زيارة الفنانة لإحدى دور الأيتام بصحبة الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج «واحد من الناس» المذاع على فضائية «الحياة».