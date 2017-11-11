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. مرتضى منصور: تسليم نادي الزمالك للجنة قضائية الخميس المقبلوجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لمنافسيه في انتخابات رئاسة الزمالك، قائلا: «أطالب كل مخرب بالابتعاد عن النادي».وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»: «أنا مش خايف من منافسة أحمد سليمان في انتخابات رئاسة الزمالك وكنت زعلان على نفسي وعلى مكانة الزمالك، لحد لما شوفت واحد زي خالد علي يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فخالد جرسون في كافيتيريا بجامعة الدول العربية، مبقتش زعلان، علشان إحنا بقينا في زمن المسخ».وتابع: «لم أمنع أي قناة فضائية التسجيل مع أعضاء النادي في غيابي».