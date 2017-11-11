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. مرتضى منصور يهدد بالاستقالة من الزمالك بسبب أحمد سليمانقال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: إنه سيسلم النادي للجنة قضائية مكونة من 3 رؤساء محاكم استئناف القاهرة الخميس المقبل، لإدارته، لحين انتهاء الانتخابات.وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، أنه طلب من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إرسال قوة من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات وحماية الصناديق، من أي محاولة للتزوير.وسخر قائلا: «الحاجة بتجهز لي مية وملح علشان أحط رجلي فيها من كتر اللف في النادي والتصوير مع أعضاء نادي الزمالك».