شريف مدكور: «فرحان بنفسي وبحب أدلع الستات»اعترف الإعلامي شريف مدكور، بأن عائلته «خنافس»، موضحا: «الموت ليس شرا، وربنا لم يخلقنا لكي يعذبنا، والناس هي اللي بتعذب نفسها بنفسها»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أنا وأنا» تقديم الإعلامية سمر يسرى، المذاع على فضائية «أون إي» أنه عمل كمساعد لغسل الموتى، موضحا: «توفي جدي من 4 سنوات في المستشفى، وأخذت الجثمان، وتوجهت به لغرفة النوم، وشغلت التكييف وقمت بتغسيل الجثمان، مشيرا إلى أن طرق دفن الموتى في مصر خطأ، ويجب اتباع الطرق الصحيحة، ودفن كل متوف منفردا».وأوضح: «علاقتي بربنا قائمة على الحب وليس الخوف».