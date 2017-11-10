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شريف مدكور: «فرحان بنفسي وبحب أدلع الستات»
10
نوفمبر
2017
22:47 PM
شريف مدكور: «الشعب المصري مبيحبش يشتغل»قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يكره التكنولوجيا، موضحا: «أنا فرحان بنفسي، وبأرقص بلدي، وناقد لاذع جدا حتى مع أقربائي؛ لأني مبعرفش أجامل حد»وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أنا وأنا» تقديم الإعلامية سمر يسرى، المذاع على فضائية «أون أي»: «زرت طبيب نفسي وسألته ليه في رجالة كتير بتكرهني، فقال لي علشان إنت بتعرف تدلع الستات»، مؤكدا: «أيوة أنا بحب أدلع الستات، ومع ذلك لم أتزوج حتى الآن، ونفسي أتجوز علشان أعمل بيت، وممكن أتجوز لما يكون عندي 50 عاما، ومش عايز أخلف».وأوضح: «قد أتزوج من سيدة سبق لها الزواج ولديها شباب، وقد أتزوج من سيدة أكبر منى في السن»، مؤكدا أنه لا يوجد تناقض بين الرقص والصلاة وقراءة القرآن.
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