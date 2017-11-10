مدحت العدل: هذه هي تفاصيل مسرحيتي مع شيريهان

. واليهودي ليس هو الصهيونيقال مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن القاهرة لم تعد تليق بأن تكون عاصمة لمصر؛ لأنها أصبحت عجوزا، ويجب إخلاؤها، مشيرا إلى أن هناك حالة من الإسهال في النقد لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» تقديم الإعلامي حمدى زرق، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القيمة لدى الرجال أصبحت في الأقدام وليس في العقول، موضحا أن العدو الأول للتطرف هو الفن.وأوضح أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حسم بعض الخلافات الدارجة في الشارع، حول المرأة والنحت وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدا أن كافة مقدمي حفلات افتتاح وختام وجلسات نقاش منتدى شباب العالم، الذي أقيم في شرم الشيخ كن فتيات.