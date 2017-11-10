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مطربة بالأوبرا: أتمنى غناء دويتو مع حسين الجاسمي أو بهاء حسني
10
نوفمبر
2017
20:48 PM
«أميرة مجاهد» مدير صالون الأوبرا الثقافي بالإسكندريةأعربت المطربة آية عبد الله مطربة الأوبرا، عن أمنيتها في غناء دويتو مع المطربين حسين الجاسمى أو بهاء حسنى، موضحة «تعجبنى كثيرا أصواتهم وخطوات نجاحهم الهادئة»وقالت خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر» تقديم الإعلامية ياسمين سعيد المذاع على فضائية «أم بى سى مصر»، إنها تعشق الغناء الشعبى، ولذلك حصلت على دورات تدريبية لغناء كافة أنواع الغناء، ونفت صحة ما تردد عن رفض المايسترو سليم سحاب مشاركتها في أحد برامج المواهب.وأضافت: «كان ليا شرف كبير مشاركتى أمير الغناء العربى هانى شاكر، في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية، والموسيقار حلمى بكر بيدعمنى جدا وبحبه علشان صراحته».
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