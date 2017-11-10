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بالفيديو.. سيدة تستولي على 60 ألف جنيه وشقة من والدها وتهرب
10
نوفمبر
2017
20:48 PM
اشتكى مواطن يدعى الحاج أحمد، موظف بالمعاش من جحود ابنته الوحيدة والاستيلاء منه على 60 ألف جنيه، وباعت شقته، قائلا: «أنا مسامحها لأنها مش قد عذاب ربنا»وبكى العجوز، خلال لقائه ببرنامج «بكرة أحلى» المذاع على فضائية «النهار»، تقديم الإعلامية لمياء فهمى، قائلا: «مليش في الدنيا غير ابنتي الوحيدة، ولم أرزق بإنجاب أولاد بعد فترة زواج كبيرة، ولم أحب مثلها بعد ربنا وأمي ووالدي».وأضاف: «زوجتي توفيت منذ 9 سنوات، بعد اصطدام سيارة بها، وعشت أنا وابنتي 6 سنوات بعد وفاة زوجتي، وكانت تزورني يوميا، وخاصة إبان إجراء جراحة قلب مفتوح، وفى أحد الأيام، قالت لي: إنت حاطت فلوسك في البنك ليه، إحنا عايزين نسحب الفلوس ونشغلها، وبالفعل سحبت 60 ألف جنيه، وباعا الشقة التي كان يقطن فيها بتوكيل رسمي، بدعوى استئجار محل لبيع الملابس، ولكنهما كانا يخططان للاستيلاء على المبلغ المالي، واختفيا منذ 8 أشهر، وأنا لا أعرف عنهما شيئا بعد قيامهما بتغيير أرقام تليفونيهما، ومسكنهما، ولم أعثر عليهما منذ ذلك الحين».
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