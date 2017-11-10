السفارة السعودية ببيروت تتابع اختطاف سعودي في لبنانقال العميد حسن الشهرى الخبير الأمني والأستراتيجى السعودى: إن الحرس الثورى الإيرانى هو من أطلق الصاروخ على السعودية منذ أيام، والصاروخ صناعة إيرانية بكامل محتوياته

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الإخبارية السعودية»، أن الصاروخ عدوان مباشر من العصابة التي تحكم إيران، ولذلك فإن السلام في الوقت الحالى بين السعودية وإيران خيار لم يعد مطروحا.وتوقع توجيه السعودية لضربات عسكرية موجهة لأدوات إيران في بيروت، وقصف الحوثيين في اليمن، مؤكدا أن السعودية لن تسكت وتنقل المعركة إلى داخل طهران قريبا جدا، موضحا أن إيران لا تلتزم بأى مواثيق أو عهود وتسعى لإشعال الحروب وتسئ للإسلام، وهى الآن عدو للعرب والمسلمين.