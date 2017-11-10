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عصام كامل: مصر أثبتت للعالم وقوفها على أرض صلبة من الاستقرار
10
نوفمبر
2017
18:47 PM
«العلايلي» يطالب بتحويل منتدى شباب العالم إلى ملتقى تواصل دائمقال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة «فيتو»، إن مصر هي قلب العالم، وبؤرة التقاء قارات العالم، ولها تأثيرها الإقليمي والعالميأضاف أن منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ رفع شعار التسامح والسلام، واندماج الحضارات بعيدا عن الصراع، بعد أن طال الإرهاب كافة العواصم التي كانت تعتبر نفسها بعيدة منه.وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصديقان» المذاع على فضائية «المحور»: أن مصر أثبتت للعالم من خلال المنتدى أنها تقف على أرض صلبة من الاستقرار، مشيرا إلى أن العالم خلال أيام سينظر إلى مصر بصورة مختلفة، بعد عودة وفود الدول التي شاركت في فعاليات المنتدى إلى بلدانهم.وأوضح أن السياحة هي لحظة طمأنينة، مؤكدا «جبنا الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولم نر مثل مدينة شرم الشيخ، التي جسدت صور الاستقرار في مصر».وقال: «إن تطوع 1000 شاب مصرى لتنظيم المنتدى، هو صورة رائعة وأفضل من أي دعاية أخرى، وأكبر بكثير من أفلام دعائية، ممكن أن نقدمها في أي قنوات فضائية».وأكد أن كافة التوصيات التي خرجت عن فعاليات منتدى شباب العالم، يجب أن تجري في شريان الحياة المصرية.
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