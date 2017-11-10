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. «المفتي»: لا يجوز للمرأة خلع حجابها أمام أزواج أخواتهاقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لا وجود لنص تشريعي يبيح القتل والعدوان على الغير دون مبرر، فحفظ النفس مهمة مقدسة تقع على عاتق الشخص مهما اختلفت ديانته.وأضاف خلال لقائه في برنامج |حوار المفتي|، المذاع على فضائية |أون لايف|، أن حق الدفاع الشرعي مقرر في كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية وغير الدولية، ولكن في حالة الحرب، أي ما يعرف بموطن الدفاع، وليس الاعتداء، فلا يوجد تشريع أرضي أو سماوي يبيح للإنسان أن يقتل آخر، مضيفا: |كل النفس الإنسانية معصومة|.