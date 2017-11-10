مفتي الجمهورية: منتدى الشباب رسالة سلام من أرض الكنانة للعالمأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على أن دعوة الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب تحتاج إلى مساندة ودعم إعلامي

وقال خلال لقائه ببرنامج |حوار المفتي| المذاع على فضائية |أون لايف|، إن الدعوة التي تصدرت المشهد في مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بضرورة مساندة الرئيس في محاربة الإرهاب، لابد أن تلتف حولها الأقلام والتشريعات، من أجل مواجهة الهجمة الشرسة من قبل الجماعات الإرهابية المتمركزة في بعض دول الإقليم العربي.