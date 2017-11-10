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بالفيديو.. «علام»: السيسي يحتاج إلى دعم إعلامي لمحاربة الإرهاب
10
نوفمبر
2017
16:47 PM
مفتي الجمهورية: منتدى الشباب رسالة سلام من أرض الكنانة للعالمأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على أن دعوة الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب تحتاج إلى مساندة ودعم إعلاميوقال خلال لقائه ببرنامج |حوار المفتي| المذاع على فضائية |أون لايف|، إن الدعوة التي تصدرت المشهد في مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بضرورة مساندة الرئيس في محاربة الإرهاب، لابد أن تلتف حولها الأقلام والتشريعات، من أجل مواجهة الهجمة الشرسة من قبل الجماعات الإرهابية المتمركزة في بعض دول الإقليم العربي.
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